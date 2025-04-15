Власти США используют личные данные для поиска нелегалов, пишет WP

Как пишет издание, базы личных данных для поиска нелегальных мигрантов уже используются во многих государственных ведомствах. Так, на прошлой неделе Служба социального обеспечения США внесла данные более шести тысяч мигрантов, в основном латиноамериканского происхождения, в базу, где хранится информация об уже умерших людях. Таким образом ведомство лишило их возможности получать пособия или легально работать на территории США, отмечает газета.
«Администрация Трампа использует личные данные, обычно защищенные от распространения, для поиска незарегистрированных иммигрантов на местах работы, учебы и проживания, зачастую с целью выселить их или уволить», — говорится в сообщении газеты.
Как отмечается в публикации, министерство жилищного строительства и городского развития США разрабатывает систему, которая запретит проживание семей со смешанным миграционным статусом (где одни члены семьи легализованы в США, а другие — нет) в государственном жилье. При этом департамент государственной эффективности США (DOGE) планирует выселение уже проживающих в подобном жилье семей со смешанным миграционным статусом, пишет издание.
По информации газеты, министерство внутренней безопасности США уже обратилось в Службу соцобеспечения с просьбой о содействии в поиске нелегалов и борьбе с незаконным использованием номеров социального страхования, отмечается в публикации.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.