Власти США используют личные данные для поиска нелегалов, пишет WP

Как пишет издание, базы личных данных для поиска нелегальных мигрантов уже используются во многих государственных ведомствах. Так, на прошлой неделе Служба социального обеспечения США внесла данные более шести тысяч мигрантов, в основном латиноамериканского происхождения, в базу, где хранится информация об уже умерших людях. Таким образом ведомство лишило их возможности получать пособия или легально работать на территории США, отмечает газета.