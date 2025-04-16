Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь назначил новым замгубернатора Александра Скокова

Юрий Слюсарь назначил новым замгубернатора- руководителя аппарата правительства Ростовской области бывшего вице-президента ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Александра Скокова.

Источник: Официальный портал Правительства Ростовской области

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. По словам Слюсаря, Скоков обладает большим опытом работы в федеральных органах исполнительной власти и в акционерных обществах с государственным участием, а также большой жизненный опыт.

Александру Скокову 53 года. Образование получил в Государственной академии нефти и газа им. И. М. Губкина по специальности «Юриспруденция». Работал на различных должностях в Минпромэнерго и Минэкономразвития России, Федеральной энергетической комиссии РФ, аппарате Правительства России, Евразийской экономической комиссии.

Также Скоков являлся вице-президентом ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», работал в научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод», авиационном комплексе им. С. В. Ильюшина. В последние годы он был заместителем генерального директора по административному управлению АО «Аэрофлот-российские авиалинии».

Имеет почетные звания — «Почетный нефтяник» и «Почетный работник топливно-энергетического комплекса». Награждался Благодарностью Президента России, а также Почётной грамотой федерального правительства.