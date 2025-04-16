Слюсарь назначил новым замгубернатора Александра Скокова

Александру Скокову 53 года. Образование получил в Государственной академии нефти и газа им. И. М. Губкина по специальности «Юриспруденция». Работал на различных должностях в Минпромэнерго и Минэкономразвития России, Федеральной энергетической комиссии РФ, аппарате Правительства России, Евразийской экономической комиссии.