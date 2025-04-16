Слюсарь назначил новым замгубернатора Александра Скокова

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. По словам Слюсаря, Скоков обладает большим опытом работы в федеральных органах исполнительной власти и в акционерных обществах с государственным участием, а также большой жизненный опыт.
Александру Скокову 53 года. Образование получил в Государственной академии нефти и газа им. И. М. Губкина по специальности «Юриспруденция». Работал на различных должностях в Минпромэнерго и Минэкономразвития России, Федеральной энергетической комиссии РФ, аппарате Правительства России, Евразийской экономической комиссии.
Также Скоков являлся вице-президентом ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», работал в научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод», авиационном комплексе им. С. В. Ильюшина. В последние годы он был заместителем генерального директора по административному управлению АО «Аэрофлот-российские авиалинии».
Имеет почетные звания — «Почетный нефтяник» и «Почетный работник топливно-энергетического комплекса». Награждался Благодарностью Президента России, а также Почётной грамотой федерального правительства.