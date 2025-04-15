Оппозиционная партия «Сердце Молдовы» выступила в защиту Гагаузии

Конституционный суд Молдавии в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, парламент Гагаузии исключен из процесса формирования прокуратуры региона.
«Республиканская партия “Сердце Молдовы” выражает обеспокоенность по поводу атак, предпринимаемых правящей ПДС (партией “Действие и солидарность” — ред.) против Гагаузской автономии. После масштабной кампании по запугиванию и преследованию жителей автономии последовал новый удар — отмена ряда положений Закона об особом правовом статусе Гагаузии. Убеждены, что предлоги, озвученные для отмены этих положений, носят формальный характер, а в действительности имела место целенаправленная политическая атака на Гагаузскую автономию», — говорится в сообщении Влах.
Политик подчеркнула, что партия осуждает действия властей, призвав их осознать всю серьезность своих действий и неизбежные последствия.
«В этой связи хотим напомнить, что принятие Закона об особом правовом статусе Гагаузии стало первым серьезным шагом на пути к нормализации отношений между Кишиневом и Комратом. На протяжении многих лет именно этот закон являлся основой развития этих отношений и позволил Гагаузии быть представленной на международном уровне как пример мирного разрешения конфликтов», — поясняется в сообщении.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию «Шор», которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.