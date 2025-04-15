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Оппозиционная партия «Сердце Молдовы» выступила в защиту Гагаузии

КИШИНЕВ, 15 апр — РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия «Сердце Молдовы» выступила в защиту Гагаузской автономии от политических атак со стороны Кишинева, заявила лидер политформирования, экс-глава Гагаузии Ирина Влах.

Источник: Sputnik

Конституционный суд Молдавии в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, парламент Гагаузии исключен из процесса формирования прокуратуры региона.

«Республиканская партия “Сердце Молдовы” выражает обеспокоенность по поводу атак, предпринимаемых правящей ПДС (партией “Действие и солидарность” — ред.) против Гагаузской автономии. После масштабной кампании по запугиванию и преследованию жителей автономии последовал новый удар — отмена ряда положений Закона об особом правовом статусе Гагаузии. Убеждены, что предлоги, озвученные для отмены этих положений, носят формальный характер, а в действительности имела место целенаправленная политическая атака на Гагаузскую автономию», — говорится в сообщении Влах.

Политик подчеркнула, что партия осуждает действия властей, призвав их осознать всю серьезность своих действий и неизбежные последствия.

«В этой связи хотим напомнить, что принятие Закона об особом правовом статусе Гагаузии стало первым серьезным шагом на пути к нормализации отношений между Кишиневом и Комратом. На протяжении многих лет именно этот закон являлся основой развития этих отношений и позволил Гагаузии быть представленной на международном уровне как пример мирного разрешения конфликтов», — поясняется в сообщении.

Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию «Шор», которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.