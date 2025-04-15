Политолог объяснил посыл заявления Трампа о «дедлайне» для Путина

14 апреля Дональд Трамп рассказал журналистам, что конфликт между Москвой и Киевом мог бы быть предотвращен, если бы президенты США и Украины в 2022 году были бы более компетентными. Американский лидер признался, что определил психологический дедлайн для Владимира Путина по урегулированию украинского кризиса. Трамп при этом не уточнил крайний срок для прекращения огня на Украине, который он считает приемлемым.
Юрий Светлов, комментируя заявление президента США для «Инфо 24», констатировал, что Трамп взял на вооружение приемы Байдена по усилению давления на Россию. «Нового главу Белого дома упрекают в том, что он демонстрирует слабину в переговорах с Москвой, не используя козыри, которые есть у Вашингтона. Именно поэтому на днях Трамп продлил антироссийские санкции, которые были введены Байденом», — отметил политолог.
По мнению эксперта, в ближайшем будущем Вашингтон, если Россия не уложится в установленный дедлайн, может увеличить объемы военной помощи Киеву и ввести новые санкции в отношении Москвы. Еще одним способом принуждения к миру, по словам политолога, может стать блокировка экспорта нефти из России. «Уже сейчас мы видим некоторые подвижки в вопросе экспорта российской нефти. Посмотрите на действия Эстонии, которая приняла закон о разрешении топить “подозрительные” торговые суда, а затем арестовала танкер, следовавший в российский порт Усть-Луга», — резюмировал Светов.
Ранее спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, подводя итоги встречи с российским лидером Владимиром Путиным, заявил о перспективе заключения договора по урегулированию украинского конфликта. Он оценил переговоры как результативные и уточнил, что сторонам удалось достичь понимания для дальнейших действий. По словам Уиткоффа, ожидается прогресс в разрешении кризиса.