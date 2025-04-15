Политолог объяснил посыл заявления Трампа о «дедлайне» для Путина

14 апреля Дональд Трамп рассказал журналистам, что конфликт между Москвой и Киевом мог бы быть предотвращен, если бы президенты США и Украины в 2022 году были бы более компетентными. Американский лидер признался, что определил психологический дедлайн для Владимира Путина по урегулированию украинского кризиса. Трамп при этом не уточнил крайний срок для прекращения огня на Украине, который он считает приемлемым.