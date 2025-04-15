Полковник Ходаренок спрогнозировал ответ России на атаку ВСУ на Курск

По самым предварительным данным, в Курске погибла 85-летняя женщина, девять человек получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги. В областном центре повреждены 24 многоэтажных и несколько частных домов. По сведениям Минобороны, в ударе по Курской области принимали участие ~более 100 беспилотников.~ Предварительно, атака велась БПЛА типа PD-2 и «Лютый». Этот налет стал первой массированной атакой ВСУ на Курск за восемь месяцев, которая привела к таким последствиям.