НАТО укрепляет военные позиции на границе с Калининградской областью — Служба внешней разведки РФ

Страны НАТО укрепляют военные позиции на границе с Калининградской областью. Об этом сообщает телеграм-канал «Первый информационный».
«Россия и Беларусь видят повышение военной активности у границ. Страны Европы увеличивают уровень эскалации вокруг Украины», — рассказал белорусскому телеканалу директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
В НАТО входят 32 страны: Литва, Латвия, Чехия, Польша, Германия, Эстония, Швеция, Черногория, Хорватия, Франция, Финляндия, Турция, США, Словения, Словакия, Румыния, Португалия, Норвегия, Нидерланды, Люксембург, Северная Македония, Канада, Италия, Испания, Исландия, Дания, Греция, Венгрия, Великобритания, Болгария, Бельгия и Албания.
Литовские власти рассчитывают к середине 2028 года модернизировать под нужды военных дорогу, проходящую через Сувалкский коридор.