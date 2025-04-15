Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАТО укрепляет военные позиции на границе с Калининградской областью — Служба внешней разведки РФ

Активность соседних стран заметили и в Беларуси.

Страны НАТО укрепляют военные позиции на границе с Калининградской областью. Об этом сообщает телеграм-канал «Первый информационный».

«Россия и Беларусь видят повышение военной активности у границ. Страны Европы увеличивают уровень эскалации вокруг Украины», — рассказал белорусскому телеканалу директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

В НАТО входят 32 страны: Литва, Латвия, Чехия, Польша, Германия, Эстония, Швеция, Черногория, Хорватия, Франция, Финляндия, Турция, США, Словения, Словакия, Румыния, Португалия, Норвегия, Нидерланды, Люксембург, Северная Македония, Канада, Италия, Испания, Исландия, Дания, Греция, Венгрия, Великобритания, Болгария, Бельгия и Албания.

Литовские власти рассчитывают к середине 2028 года модернизировать под нужды военных дорогу, проходящую через Сувалкский коридор.