Слуцкий связал с неонацизмом идею Зеленского собрать лидеров ЕС в Киеве на 9 мая

«Это будет просто шабаш чертей, которые слетелись с Лысой горы в Киев. Я даже себе не могу представить, как Киев собрался организовывать какой-то альтернативный парад, особенно, если в этом будут участвовать немцы. Это уже какое-то довольно причудливое сочетание. Хотя, чего удивляться, если в Киеве улица Шухевича ведет к Бабьему яру, там может быть все что угодно».