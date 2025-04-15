Дюльгер: центральные власти пытаются сломить оппозицию

Центральные власти делают все возможное, чтобы подавить любые попытки сопротивления. Более того, «благодаря» лидеру ПСРМ Майя Санду выиграла на выборах и референдуме. Такое мнение в комментарии для Sputnik Молдова высказал Депутат Народного собрания Гагаузии Григорий Дюльгер.
Он также выразил обеспокоенность тем, что в стране нет объединяющей оппозиционной силы. По мнению политика, сегодня нет координации и единства среди этих политических сил.
Сегодня в Молдове творится полное беззаконие. В стране энергетический кризис и нищета. Парламентские выборы ничего не изменят, если народ не объединится. Но никто не хочет отбросить свои амбиции.
Дюльгер считает, что есть ещё время исправить ситуацию. Он призвал оппозицию к единству и активным действиям для противостояния давлению со стороны центральных властей и защиты Гагаузии.