Парламент Гагаузии обвинил власти Молдавии в ликвидации автономии

Конституционный суд Молдавии в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, парламент Гагаузии исключен из процесса формирования прокуратуры региона. На заседании во вторник гагаузский парламент собрался для обсуждения единственного вопроса — о действии центральных властей Молдавии по ликвидации основ функционирования Гагаузской автономии и дестабилизации общественно-политической обстановки в стране.
«Центральные власти вместо консолидации общества и выработки единой государственной стратегии развития страны избрали путь политических репрессий, давления и страха. Автономия в действии исключена, институты власти фактически выведены из правового поля автономии, фактически введено внешнее управление из Кишинева», — говорится в заявлении.
Народное собрание также обвинило конституционный суд Молдавии в том, что он «частично утратил легитимность», и заявило о сохранении за собой права «решения вопросов внутренней и внешней политики, внешнеэкономических связей».
Депутаты призвали руководство Молдавии «немедленно прекратить антиконституционные действия по демонтажу правового института Гагаузии» и провести переговоры для выработки механизмов взаимодействия между центром и автономией.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после того, как власти Молдавии не назначили дату приведения к присяге избранного главы автономии и отменили право Народного Собрания участвовать в выдвижении кандидатуры на должность генерального прокурора Гагаузии.