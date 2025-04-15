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Парламент Гагаузии обвинил власти Молдавии в ликвидации автономии

КИШИНЕВ, 15 апр — РИА Новости. Народное cобрание (парламент) Гагаузской автономии Молдавии обвинило центральные власти республики в систематических действиях по ликвидации правовых основ автономии и во введении «внешнего управления из Кишинева», соответствующее заявление опубликовано на сайте заксобрания.

Источник: Sputnik

Конституционный суд Молдавии в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, парламент Гагаузии исключен из процесса формирования прокуратуры региона. На заседании во вторник гагаузский парламент собрался для обсуждения единственного вопроса — о действии центральных властей Молдавии по ликвидации основ функционирования Гагаузской автономии и дестабилизации общественно-политической обстановки в стране.

«Центральные власти вместо консолидации общества и выработки единой государственной стратегии развития страны избрали путь политических репрессий, давления и страха. Автономия в действии исключена, институты власти фактически выведены из правового поля автономии, фактически введено внешнее управление из Кишинева», — говорится в заявлении.

Народное собрание также обвинило конституционный суд Молдавии в том, что он «частично утратил легитимность», и заявило о сохранении за собой права «решения вопросов внутренней и внешней политики, внешнеэкономических связей».

Депутаты призвали руководство Молдавии «немедленно прекратить антиконституционные действия по демонтажу правового института Гагаузии» и провести переговоры для выработки механизмов взаимодействия между центром и автономией.

Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после того, как власти Молдавии не назначили дату приведения к присяге избранного главы автономии и отменили право Народного Собрания участвовать в выдвижении кандидатуры на должность генерального прокурора Гагаузии.