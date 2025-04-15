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В администрации Трампа царит раскол по вопросу Китая, пишет NYT

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа переживает «глубокий раскол» по вопросу стратегии в отношении Китая, пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников американской администрации.

Источник: AP 2024

«За последние десять дней несколько чиновников администрации сообщили о том, что Белый дом глубоко расколот по вопросу действий в отношении Пекина», — указано в материале.

Как поясняется в публикации, при вступлении на пост президента Трамп и его приближенные демонстрировали готовность к переговорам с КНР по снижению напряженности в области торговли, вопросу Тайваня и другим проблемам. Но намерение хозяина Белого дома победить в торговой войне с Китаем угрожает возможности ведения таких переговоров. Как пишет газета, торговая война развернулась до того, как различные фракции в администрации успели занять четкую позицию по КНР.

В результате раскола в Белом доме команда Трампа в отношениях с Пекином демонстрирует «стратегическую непоследовательность»: некоторые чиновники публично заявляли, что введением пошлин глава государства пытается принудить Китай к сделке, другие же утверждали, что таким образом президент стремится сделать американскую экономику самодостаточной.

Как заявил изданию бывший посол США в КНР Николас Бернс, сейчас две страны переживают один из наиболее серьезных дипломатических кризисов с момента возобновления отношений в 1979 году. Согласно материалу газеты, конфронтация, которую развернул Трамп, может «отравить» отношения Пекина и Вашингтона, чьи экономические системы глубоко переплетены, и в конце концов президенту США придется делать выбор «между несчастливым браком и громким разводом» с Китаем.

Трамп 2 апреля подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет десять процентов, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Но уже 9 апреля повышенные ставки были заморожены на 90 дней для всех, кроме Китая.

После нескольких шагов в торговой войне дополнительная «взаимная» пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских — тоже 125%. Штаты также ввели дополнительную пошлину в 20% для Китая, обвинив его в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.