В администрации Трампа царит раскол по вопросу Китая, пишет NYT

Трамп 2 апреля подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет десять процентов, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Но уже 9 апреля повышенные ставки были заморожены на 90 дней для всех, кроме Китая.