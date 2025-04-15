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«Ваша виза истекла»: Посольство США намекнуло на отъезд украинцев

Посольство США на Украине разместило в своих социальных сетях сообщения с фразами вроде «ваша виза истекла», «ваша виза аннулирована» и «вам необходимо покинуть страну». Эти посты можно найти на официальной странице дипмиссии в соцсетях.

Источник: РИА "Новости"

Также в публикации была приведена цитата госсекретаря США Марко Рубио, который отметил, что «пребывание в США — это не право, а привилегия». Такие сообщения могут подразумевать возможность принудительного выезда украинцев из США.

Ранее Life.ru писал, что украинцы боятся высылки из США из-за политики американского лидера. Страх окутал приезжих после недавних шагов администрации лидера Белого дома по отмене миграционных защит. После этого беженцы столкнулись с реальной угрозой депортации. Им стали присылать электронные письма о необходимости «немедленно покинуть» страну. На фоне этого представители властей США отметили, что программа по приёму беженцев продолжает действовать.