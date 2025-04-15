«Ваша виза истекла»: Посольство США намекнуло на отъезд украинцев

Ранее Life.ru писал, что украинцы боятся высылки из США из-за политики американского лидера. Страх окутал приезжих после недавних шагов администрации лидера Белого дома по отмене миграционных защит. После этого беженцы столкнулись с реальной угрозой депортации. Им стали присылать электронные письма о необходимости «немедленно покинуть» страну. На фоне этого представители властей США отметили, что программа по приёму беженцев продолжает действовать.