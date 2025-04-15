Гагаузия призвала ЕС и ОБСЕ обратить внимание на нарушение прав автономии

Конституционный суд Молдавии в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, парламент Гагаузии исключен из процесса формирования прокуратуры региона. На заседании во вторник гагаузский парламент собрался для обсуждения единственного вопроса — о действии центральных властей Молдавии по ликвидации основ функционирования Гагаузской автономии и дестабилизации общественно-политической обстановки в стране.
«Призываем Европейский Союз, ОБСЕ, Венецианскую комиссию, международные организации, консультативные структуры, аккредитованные в Молдавии, обратить внимание на системные нарушения законодательства страны, прав гагаузского народа», — говорится в документе.
В заявлении парламента Гагаузии отмечается, что «центральные власти вместо консолидации общества и выработки единой государственной стратегии развития страны избрали путь политических репрессий, давления и страха».
«Начиная с 2021 года власти инициировали экономическое, организационное и правовое блокирование принятия решений в пределах полномочий автономии, а институты власти фактически выведены из правового поля Гагаузии», — подчеркнули депутаты.
В заявлении отмечается, что центральные власти Молдавии до сих пор не назначили дату и время приведения к присяге избранного главы автономии, «а конституционный суд не затребовал даже письменного мнения и аргументации возражения Гагаузии по этому вопросу».
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию «Шор», которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.