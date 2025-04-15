Гуцул: власти Молдавии превратили юстицию в инструмент политической расправы

«Сегодня юстиция в Молдавии превращена в инструмент политической расправы PAS над несогласными. Их цель — не позволить мне исполнять мандат башкана, который мне доверили тысячи жителей Гагаузии. Но я не сдамся», — написала она в своём Telegram-канале.