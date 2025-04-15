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Гуцул: власти Молдавии превратили юстицию в инструмент политической расправы

В Молдавии юстицию превратили в инструмент политической расправы. Об этом заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.

«Сегодня юстиция в Молдавии превращена в инструмент политической расправы PAS над несогласными. Их цель — не позволить мне исполнять мандат башкана, который мне доверили тысячи жителей Гагаузии. Но я не сдамся», — написала она в своём Telegram-канале.

Гуцул рассказала, что апелляционная палата Кишинёва не удовлетворила очередной запрос прокуроров о её 30-дневном аресте.

По словам башкана Гагаузии, это очередное подтверждение того, что все уголовные дела против неё сфабрикованы и имеют исключительно политическую подоплёку.