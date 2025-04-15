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Лукашенко поздравил Даниэля Нобоа с переизбранием на должность Президента Эквадора

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Даниэля Нобоа с переизбранием на должность Президента Эквадора. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Итоги электоральной кампании свидетельствуют о высоком доверии эквадорского народа к выбранному Вами пути развития страны и поддержке Ваших усилий, направленных на обеспечение безопасности и стабильности, повышение авторитета государства на международной арене», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что Минск заинтересован в углублении сотрудничества с Кито на основе понимания и уважения. «Надеюсь, что Ваша плодотворная деятельность на посту руководителя Эквадора будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений, особенно в торгово-экономической сфере, и придаст качественно новый импульс расширению прагматичного взаимодействия в ряде перспективных отраслей», — подчеркнул глава государства.