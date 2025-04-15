Лукашенко поздравил Даниэля Нобоа с переизбранием на должность Президента Эквадора

Александр Лукашенко отметил, что Минск заинтересован в углублении сотрудничества с Кито на основе понимания и уважения. «Надеюсь, что Ваша плодотворная деятельность на посту руководителя Эквадора будет способствовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений, особенно в торгово-экономической сфере, и придаст качественно новый импульс расширению прагматичного взаимодействия в ряде перспективных отраслей», — подчеркнул глава государства.