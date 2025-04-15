Белорусские десантники участвуют в соревнованиях в Пакистане

Соревнования среди специальных армейских подразделений пройдут на базе Национального антитеррористического центра в пакистанском Хариане.
Международные состязания объединяют команды из 13 стран: Беларуси, Пакистана, Бахрейна, Китая, Катара, Мальдив, Марокко, Непала, Саудовской Аравии, США, Турции, Узбекистана и Шри-Ланки.
За международными соревнованиями среди армейских подразделений будут следить официальные наблюдатели из тринадцати стран.
Программа включает марш протяженностью 60 км по пересеченной местности в сложных климатических условиях, где температура воздуха днем выше 40 градусов, с преодолением водной преграды и выполнением различных тактических задач.