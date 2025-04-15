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Белорусские десантники участвуют в соревнованиях в Пакистане

МИНСК, 15 апр — Sputnik. Военнослужащие сил специальных операций впервые принимают участие в VIII Международных соревнованиях «Pakistan Army Team Spirit 2025», сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Соревнования среди специальных армейских подразделений пройдут на базе Национального антитеррористического центра в пакистанском Хариане.

Международные состязания объединяют команды из 13 стран: Беларуси, Пакистана, Бахрейна, Китая, Катара, Мальдив, Марокко, Непала, Саудовской Аравии, США, Турции, Узбекистана и Шри-Ланки.

уточнили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства

За международными соревнованиями среди армейских подразделений будут следить официальные наблюдатели из тринадцати стран.

Программа включает марш протяженностью 60 км по пересеченной местности в сложных климатических условиях, где температура воздуха днем выше 40 градусов, с преодолением водной преграды и выполнением различных тактических задач.

рассказали в Минобороны