СВР: Запад использует широкий арсенал возможностей для дестабилизации СГ

«В ходе состоявшихся на полях мероприятия переговоров директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина и председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь генерал-лейтенанта Ивана Тертеля подчеркнуто, что коллективный Запад, в том числе отдельно наиболее враждебно настроенные страны НАТО и ЕС, продолжают оказывать на Россию и Беларусь негативное воздействие, используют украинский кризис в качестве фактора для попыток дестабилизировать ситуацию на пространстве Союзного государства. При этом активно задействуется широкий арсенал возможностей западных спецслужб. В этих условиях была акцентирована необходимость объединения потенциалов двух ведомств для противодействия этим враждебным устремлениям», — говорится в сообщении.