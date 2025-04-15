Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Самары обсудил с жителями развитие частного сектора

В Самаре глава города встретился с местным жителями.

В Самаре глава города Иван Носков в рамках Гагаринского субботника вышел вместе с жителями ТСН «Яблонька» на уборку береговой линии. Мэр обсудил с горожанами развитие частного сектора, об этом сообщили в городской администрации.

— После уборки местные жители обратились к главе города с просьбой привести в порядок закрытое кладбище. На участке отсутствуют обустроенные дороги, из-за чего затруднен проезд техники. Уборку проводят вручную, — отметили в сообщении.

Иван Носков осмотрел территорию садоводства и обратил внимание на содержание коммуникаций. В ближайшее время ресурсники наведут порядок.