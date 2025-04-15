Мэр Самары обсудил с жителями развитие частного сектора

В Самаре глава города Иван Носков в рамках Гагаринского субботника вышел вместе с жителями ТСН «Яблонька» на уборку береговой линии. Мэр обсудил с горожанами развитие частного сектора, об этом сообщили в городской администрации.
— После уборки местные жители обратились к главе города с просьбой привести в порядок закрытое кладбище. На участке отсутствуют обустроенные дороги, из-за чего затруднен проезд техники. Уборку проводят вручную, — отметили в сообщении.
Иван Носков осмотрел территорию садоводства и обратил внимание на содержание коммуникаций. В ближайшее время ресурсники наведут порядок.