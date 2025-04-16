Путин поблагодарил Минниханова за «обстоятельный доклад» по ситуации со строительством

«Рустам Нургалиевич, спасибо за такой обстоятельный доклад. Чувствуется, что реально поработали над всем комплексом вопросов. Они непростые и требуют особого внимания со стороны Правительства, а в некоторых аспектах — со стороны ЦБ. Обязательно их надо будет проработать. Согласен полностью», — заметил глава государства.
«Спасибо, что так подошли к этому очень серьезно», — добавил Владимир Путин.
Заседание президиума Госсовета РФ было организовано в недавно построенном городе Доброграде во Владимирской области. По видеосвязи его провел Президент РФ Владимир Путин. Раис РТ Рустам Минниханов принял участие в мероприятии как руководитель комиссии Госсовета, ответственной за реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни».