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Путин поблагодарил Минниханова за «обстоятельный доклад» по ситуации со строительством

Президент России Владимир Путин поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за доклад по ситуации со строительством, сделанный на заседании президиума Государственного совета РФ.

«Рустам Нургалиевич, спасибо за такой обстоятельный доклад. Чувствуется, что реально поработали над всем комплексом вопросов. Они непростые и требуют особого внимания со стороны Правительства, а в некоторых аспектах — со стороны ЦБ. Обязательно их надо будет проработать. Согласен полностью», — заметил глава государства.

«Спасибо, что так подошли к этому очень серьезно», — добавил Владимир Путин.

Заседание президиума Госсовета РФ было организовано в недавно построенном городе Доброграде во Владимирской области. По видеосвязи его провел Президент РФ Владимир Путин. Раис РТ Рустам Минниханов принял участие в мероприятии как руководитель комиссии Госсовета, ответственной за реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни».