Путин поблагодарил Минниханова за «обстоятельный доклад» по ситуации со строительством

«Рустам Нургалиевич, спасибо за такой обстоятельный доклад. Чувствуется, что реально поработали над всем комплексом вопросов. Они непростые и требуют особого внимания со стороны Правительства, а в некоторых аспектах — со стороны ЦБ. Обязательно их надо будет проработать. Согласен полностью», — заметил глава государства.