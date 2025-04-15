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Захарова назвала евронацизмом запрет ЕС лидерам стран приезжать в РФ на 9 Мая

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала возрождением евронацизма намерение Евросоюза отказать Сербии в присоединении к объединению в случае приезда сербского лидера Александара Вучича на парад Победы в Москву.

Источник: РИА "Новости"

«Если это так, то на наших глазах возрождается евронацизм, — подчеркнула она. — Так фашисты 80 лет назад заставляли отказываться от своей Родины, этноса, веры тех, кого считали “людьми второго сорта”.

В своем Telegram-канале дипломат обратила внимание на соответствующие публикации газеты The Telegraph со ссылкой на европейских чиновников.

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила о «последствиях» для тех, кто поедет в Москву на парад Победы. Отвечая на вопросы украинских журналистов, планируют ли лидеры Европейского союза поехать в Киев 9 мая, она сказала, что призывает представителей всех стран объединения «как можно больше ездить на Украину, чтобы продемонстрировать европейскую поддержку», и подчеркнула, что Брюссель предпочитает, чтобы такие визиты сопровождались конкретными обещаниями военной помощи.