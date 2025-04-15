Захарова назвала евронацизмом запрет ЕС лидерам стран приезжать в РФ на 9 Мая

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила о «последствиях» для тех, кто поедет в Москву на парад Победы. Отвечая на вопросы украинских журналистов, планируют ли лидеры Европейского союза поехать в Киев 9 мая, она сказала, что призывает представителей всех стран объединения «как можно больше ездить на Украину, чтобы продемонстрировать европейскую поддержку», и подчеркнула, что Брюссель предпочитает, чтобы такие визиты сопровождались конкретными обещаниями военной помощи.