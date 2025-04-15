Axios: Трамп провел совещание в Белом доме по ядерной сделке с Ираном

Стороны обсуждали позицию США по ядерной сделке в преддверии следующего раунда переговоров с Ираном, который состоится 19 апреля. Как пишет Axios, Джей Ди Вэнс и Стив Уиткофф считают, что США должны пойти по пути дипломатии и согласиться на некоторые компромиссы, чтобы заключить соглашение. Другие члены администрации, включая Марко Рубио и Майка Уолца, «настроены весьма скептически и поддерживают максималистский подход к переговорам».