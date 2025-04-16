Посол России призвал не политизировать вопрос поставок газа в Приднестровье

Молдавия с 1 января прекратила закупать электроэнергию в Приднестровье. Местная компания Energocom тогда заявила, что будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства при помощи ТЭЦ и импорта из Румынии.
«Мы исходим из того, что и в перспективе эти вопросы будут решаться именно на этой основе — без политизации, исходя из интересов людей. И жизнь показывает, что решение находить можно. Тем более если говорить о молдавской стороне. Она же сама заинтересована в том, чтобы получать электроэнергию с Молдавской ГРЭС в Приднестровье», — сказал Озеров в интервью телеканалу Canal 5.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье до 1 февраля действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти Приднестровья впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа занимается венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. Глава ПМР Вадим Красносельский 14 февраля сообщил, что в Приднестровье начались поставки газа, закупленного благодаря кредитной поддержке России.