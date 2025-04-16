Посол России призвал не политизировать вопрос поставок газа в Приднестровье

«Мы исходим из того, что и в перспективе эти вопросы будут решаться именно на этой основе — без политизации, исходя из интересов людей. И жизнь показывает, что решение находить можно. Тем более если говорить о молдавской стороне. Она же сама заинтересована в том, чтобы получать электроэнергию с Молдавской ГРЭС в Приднестровье», — сказал Озеров в интервью телеканалу Canal 5.