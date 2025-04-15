Фицо заявил, что угрозы Каллас не помешают ему приехать на парад Победы в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался принимать во внимание предупреждения и угрозы главы евродипломатии Кайи Каллас о недопустимости поездки на парад Победы в Москве 9 мая. Он напомнил, что является премьер-министром суверенной страны и заявил, что никто не может давать ему подобных указаний. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что требования Каллас следует рассматривать как неуважение к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма, вследствие чего ее нужно отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН.