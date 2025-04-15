Посла РФ Беляева вызвали в МИД Швеции в связи с ударами по Сумам

Российский посол в Швеции Сергей Беляев во время беседы в МИД Швеции в связи с недавними событиями в Сумах указал на очередное нарушение положений международного права со стороны Вооруженных сил Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщении дипмиссии.
В посольстве рассказали, что Беляева пригласили в МИД Швеции 15 апреля, там ему зачитали позицию шведских властей по поводу событий в приграничном украинском городе.
«В ответ с опорой на заявления Минобороны России, официального представителя МИД России посол обратил внимание на факт проведения в Сумах 13 апреля мероприятия с участием высокопоставленных украинских военных и их западных “коллег”», — говорится в сообщении.
Беляев также обратил внимание, что украинские войска в нарушение норм международного гуманитарного права часто использовали мирных граждан в качестве «живого щита» для военных объектов.
Он также выразил решительный протест в связи очередной атакой против посольства РФ в Стокгольме утром 15 апреля, когда на территорию дипмиссии были сброшены емкости с краской, рассказали в дипведомстве. Шведской стороне в очередной раз указали на необходимость соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года о надлежащем обеспечении безопасности диппредставительств на территории государства, сказали в российском посольстве.
Ранее в МИД РФ сообщили, что перед входом в здание российского посольства в Швеции бросили емкости с краской, за прошедший год это уже одиннадцатый инцидент подобного характера.
Напомним, 14 апреля в Минобороны РФ сообщили, что российские военные ударили двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава ВСУ в украинском городе Сумы. По данным министерства, в результате были ликвидированы более 60 украинских военных. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что на совещании в Сумах представители ВСУ и западные военные обсуждали вопросы поставок вооружений и готовящиеся военные операции.