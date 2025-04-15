Посла РФ Беляева вызвали в МИД Швеции в связи с ударами по Сумам

Он также выразил решительный протест в связи очередной атакой против посольства РФ в Стокгольме утром 15 апреля, когда на территорию дипмиссии были сброшены емкости с краской, рассказали в дипведомстве. Шведской стороне в очередной раз указали на необходимость соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года о надлежащем обеспечении безопасности диппредставительств на территории государства, сказали в российском посольстве.