ХАМАС не увидел в израильском предложении по Газе необходимых ему гарантий

«Мы рассмотрели новое предложение о прекращении огня, которое включало в себя требование о разоружении ХАМАС и освобождении израильских заключенных, однако не содержало при этом никаких реальных гарантий прекращения войны против палестинского народа и окончательного вывода войск противника из Газы», — отмечается в сообщении. Однозначного ответа на вопрос, отвергает ли движение израильский проект соглашения, в заявлении ХАМАС не содержится.