«Мы рассмотрели новое предложение о прекращении огня, которое включало в себя требование о разоружении ХАМАС и освобождении израильских заключенных, однако не содержало при этом никаких реальных гарантий прекращения войны против палестинского народа и окончательного вывода войск противника из Газы», — отмечается в сообщении. Однозначного ответа на вопрос, отвергает ли движение израильский проект соглашения, в заявлении ХАМАС не содержится.
ХАМАС не увидел в израильском предложении по Газе необходимых ему гарантий
КАИР, 15 апреля. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС заявило, что не увидело в поступившем ему израильском предложении о прекращении огня в секторе Газа реальных гарантий того, что это будет реализовано. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.