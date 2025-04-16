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Самолет ВВС Израиля из-за неполадки сбросил бомбы на свою территорию

Истребитель ВВС Израиля в ходе боевого вылета для ударов по сектору Газа сбросил бомбы на свою территорию. Это произошло из-за неисправности самолета, рассказали в пресс-службе армии, передает ТАСС.

Источник: AP 2024

Боеприпасы, сброшенные с истребителя во время атаки на сектор Газа, в результате технической неисправности упали на открытой местности в районе [израильского приграничного населенного пункта] Нир-Ицхак, — уточняется в сообщении.

По данным израильских военных, в результате происшествия никто не пострадал. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что в ближайшее время ЦАХАЛ расширит боевые действия в секторе Газа. Он призвал жителей региона изгнать движение ХАМАС из анклава и освободить всех заложников, чтобы положить конец войне.