Самолет ВВС Израиля из-за неполадки сбросил бомбы на свою территорию

Боеприпасы, сброшенные с истребителя во время атаки на сектор Газа, в результате технической неисправности упали на открытой местности в районе [израильского приграничного населенного пункта] Нир-Ицхак, — уточняется в сообщении.
По данным израильских военных, в результате происшествия никто не пострадал. По факту инцидента проводится проверка.
Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что в ближайшее время ЦАХАЛ расширит боевые действия в секторе Газа. Он призвал жителей региона изгнать движение ХАМАС из анклава и освободить всех заложников, чтобы положить конец войне.