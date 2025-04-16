Самолет ВВС Израиля из-за неполадки сбросил бомбы на свою территорию

Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что в ближайшее время ЦАХАЛ расширит боевые действия в секторе Газа. Он призвал жителей региона изгнать движение ХАМАС из анклава и освободить всех заложников, чтобы положить конец войне.