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Эрдоган подтвердил наличие проблем с будущим урожаем фруктов

В Турции был зафиксирован ущерб урожаю абрикосов, яблок, винограда, персиков и нектаринов.

Источник: Аргументы и факты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о последствиях сильных заморозков, которые нанесли ущерб сельскому хозяйству страны. По его словам, в ряде регионов наблюдалось резкое похолодание, снегопады и град, а температура местами опускалась до минус 17 градусов.

Несмотря на сложные погодные условия, угрозы внутреннему продовольственному обеспечению по стратегически важным культурам — таким как зерновые, бобовые и масличные — нет, подчеркнул Эрдоган. Однако пострадали некоторые фруктовые культуры: зафиксирован ущерб урожаю абрикосов, яблок, винограда, персиков и нектаринов.

Президент уточнил, что окончательные данные об объеме нанесённого ущерба будут известны после завершения работы профильных специалистов. Министерство сельского и лесного хозяйства уже проводит оценку последствий и принимает необходимые меры. Эрдоган заверил, что правительство окажет всю возможную поддержку пострадавшим фермерам.

Ранее агроном-овощевод Николай Зайцев рассказал, что снегопады, обрушившиеся на центральные регионы России после неожиданного потепления, не представляют угрозы для будущего урожая.