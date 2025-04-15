Эрдоган подтвердил наличие проблем с будущим урожаем фруктов

Президент уточнил, что окончательные данные об объеме нанесённого ущерба будут известны после завершения работы профильных специалистов. Министерство сельского и лесного хозяйства уже проводит оценку последствий и принимает необходимые меры. Эрдоган заверил, что правительство окажет всю возможную поддержку пострадавшим фермерам.