Иранский депутат Зохреванд: РФ и КНР могут быть гарантами соглашения с США

Москва и Пекин, как участники Договора о нераспространении ядерного оружия и постоянные члены Совета Безопасности ООН, могут выступить в роли гарантов возможного соглашения между Вашингтоном и Тегераном по вопросам отказа Ирана от создания ядерного оружия.
Такое мнение выразил член иранской парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Абольфазл Зохреванд накануне очередного раунда переговоров между США и Ираном.
По его оценке, если Тегеран, Москва и Пекин смогут эффективно взаимодействовать, это может привести к окончанию однополярной модели мирового порядка, где доминирующую роль играют Соединённые Штаты.
Зохреванд подчеркнул, что ключевая обеспокоенность Вашингтона заключается в недопущении создания Тегераном ядерной бомбы, и отметил, что при активном участии России и Китая эта проблема может быть решена, исключив повторение негативного сценария, как в случае с предыдущей ядерной сделкой.
Также он указал на стремление США ослабить связи Ирана с Москвой и Пекином, однако считает, что при скоординированных усилиях трёх стран можно изменить существующий глобальный баланс сил.
Ранее специалист по Ирану Анастасия Кислицына предупредила, что вероятность удара по иранским ядерным объектам возрастет, если американский лидер Дональд Трамп останется недоволен итогами переговоров США с Ираном.