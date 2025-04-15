Иранский депутат Зохреванд: РФ и КНР могут быть гарантами соглашения с США

Зохреванд подчеркнул, что ключевая обеспокоенность Вашингтона заключается в недопущении создания Тегераном ядерной бомбы, и отметил, что при активном участии России и Китая эта проблема может быть решена, исключив повторение негативного сценария, как в случае с предыдущей ядерной сделкой.