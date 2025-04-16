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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения на медработника в ЕАО

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нападением на медицинского работника в Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В средствах массовой информации сообщалось о нападении жительницы Биробиджана на фельдшера скорой медицинской помощи, прибывшего по вызову для оказания помощи ее пожилой матери. Противоправные действия нападавшей пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Хабаровскому краю и ЕАО Белянскому С. Ю. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время следственными органами регионального СК инициирован вопрос о передаче материалов из органов МВД в свое производство.