Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения на медработника в ЕАО

«В средствах массовой информации сообщалось о нападении жительницы Биробиджана на фельдшера скорой медицинской помощи, прибывшего по вызову для оказания помощи ее пожилой матери. Противоправные действия нападавшей пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Хабаровскому краю и ЕАО Белянскому С. Ю. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.