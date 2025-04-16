ВКС РФ применили в ходе СВО авиабомбы со сверхточным модулем «Комета»

Российские войска внедрили авиабомбы с обновлённой версией модуля «Комета» в зоне специальной военной операции (СВО). Этот модуль защищает от средств радиационной, электронной и противопомповой борьбы (РЭБ). Он также обеспечивает высокую точность при поражении целей.