Новости СВО. ВСУ берут в мешок в Курской области, Армия России продвигается к Григоровке, на Западе назвали будущего хозяина Одессы, 16 апреля

— Мы в Сумах создаём зону безопасности. То есть территорию, которая должна создать пространство для того, чтобы бандеровские беспилотники не долетали до наших мирных городов. И тем более снаряды их артиллерии. Поэтому глубина этой зоны безопасности должна быть не меньше 50−60 километров, — объяснил цели операции ВС РФ в Сумской области военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.