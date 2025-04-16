Хуситы: визит Трампа в Газу будет безопасным только при прекращении огня

Такое заявление последовало после слов президента США о намерении взять под контроль Газу, восстановить её инфраструктуру и превратить в туристический центр. Трамп также допустил возможность ввода американских войск и заявил о планах лично посетить этот район. При этом он назвал Газу «площадкой для сноса» и предложил её жителям переселение в другие страны, включая Иорданию и Египет.