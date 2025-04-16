Хуситы: визит Трампа в Газу будет безопасным только при прекращении огня

Представитель политбюро движения «Ансар Аллах» (Хуситов) Хазам аль-Асад выразил мнение, что визит Дональда Трампа в сектор Газа может быть безопасным лишь при условии стабилизации обстановки в регионе.
Такое заявление последовало после слов президента США о намерении взять под контроль Газу, восстановить её инфраструктуру и превратить в туристический центр. Трамп также допустил возможность ввода американских войск и заявил о планах лично посетить этот район. При этом он назвал Газу «площадкой для сноса» и предложил её жителям переселение в другие страны, включая Иорданию и Египет.
Аль-Асад подчеркнул, что без установления мира и безопасности в Газе не удастся добиться стабильности ни на Ближнем Востоке в целом, ни в акваториях Средиземного и Красного морей. По его словам, прекращение огня в этом секторе является ключевым условием для регионального спокойствия.
Ранее сообщалось, что Москва и Пекин, как участники Договора о нераспространении ядерного оружия и постоянные члены Совета Безопасности ООН, могут выступить в роли гарантов возможного соглашения между Вашингтоном и Тегераном по вопросам отказа Ирана от создания ядерного оружия.