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СМИ: Одесса может стать предметом сделки между Москвой и Вашингтоном

Норвежское издание Steigan выдвинуло предположение о потенциальном включении Одессы в зону российского влияния в рамках возможных мирных договорённостей между Москвой и Вашингтоном. По мнению авторов публикации, администрация Дональда Трампа может согласиться на такой вариант при условии получения компенсаций в других стратегических сферах, при этом европейские страны вряд ли смогут эффективно противодействовать этому сценарию.

Источник: Life.ru

Аналитики подчёркивают стратегическое значение черноморского города, отмечая, что переход Одессы под контроль России теоретически способен стабилизировать военную и торговую навигацию в акватории Чёрного моря. В публикации особо указывается на непредсказуемую позицию Вашингтона: Трамп пока не конкретизировал географические параметры возможного урегулирования и может поддержать это решение, если сочтёт условия выгодными.

«Власти киевского режима, а также их европейские союзники весьма мрачно оценивают возможные результаты переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа», — говорится в статье.

Напомним, что российский МИД 10 апреля поздравил Одессу с исторической датой — 80-летием освобождения города от нацистской оккупации. В боях под Одессой бойцы Красной армии нанесли сокрушительное поражение 6-й немецкой и 3-й румынской армий.