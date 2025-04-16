Аналитики подчёркивают стратегическое значение черноморского города, отмечая, что переход Одессы под контроль России теоретически способен стабилизировать военную и торговую навигацию в акватории Чёрного моря. В публикации особо указывается на непредсказуемую позицию Вашингтона: Трамп пока не конкретизировал географические параметры возможного урегулирования и может поддержать это решение, если сочтёт условия выгодными.
«Власти киевского режима, а также их европейские союзники весьма мрачно оценивают возможные результаты переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа», — говорится в статье.
Напомним, что российский МИД 10 апреля поздравил Одессу с исторической датой — 80-летием освобождения города от нацистской оккупации. В боях под Одессой бойцы Красной армии нанесли сокрушительное поражение 6-й немецкой и 3-й румынской армий.