СМИ: Одесса может стать предметом сделки между Москвой и Вашингтоном

Норвежское издание Steigan выдвинуло предположение о потенциальном включении Одессы в зону российского влияния в рамках возможных мирных договорённостей между Москвой и Вашингтоном. По мнению авторов публикации, администрация Дональда Трампа может согласиться на такой вариант при условии получения компенсаций в других стратегических сферах, при этом европейские страны вряд ли смогут эффективно противодействовать этому сценарию.