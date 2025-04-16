В Сербии заявили о глубоком кризисе в ЕС

Министр напомнила, что Сербия начала процесс европейской интеграции в то время, когда идея членства в ЕС была гораздо более привлекательной для общественности как в самой Сербии, так и в других потенциальных странах-кандидатах. «Постоянное настаивание ЕС на введении санкций и конфронтации с РФ, уклонение от рациональных решений в отношении конфликта на Украине и нежелание признать серьезный дефицит демократической легитимности внутри собственных институтов — все это серьезно подорвало авторитет и привлекательность европейского проекта», — пояснила она.