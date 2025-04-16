В Сербии заявили о глубоком кризисе в ЕС

«Я считаю, что текущая политика ЕС переживает глубокий кризис и сталкивается с серьезными вызовами, — считает министр. — ЕС необходимо серьезно переосмыслить свои нынешние политические позиции и четко определить свой будущий подход к странам, стремящимся к полноправному членству».
«Если Брюссель продолжит придерживаться нынешнего курса двойных стандартов, протекционизма и пренебрежения национальными интересами, то дальнейшее расширение европейского сообщества становится крайне сомнительным — как с точки зрения оправданности, так и с точки зрения смысла этого процесса, учитывая изменяющуюся геополитическую картину мира», — подчеркнула Джурджевич-Стаменковски.
Министр напомнила, что Сербия начала процесс европейской интеграции в то время, когда идея членства в ЕС была гораздо более привлекательной для общественности как в самой Сербии, так и в других потенциальных странах-кандидатах. «Постоянное настаивание ЕС на введении санкций и конфронтации с РФ, уклонение от рациональных решений в отношении конфликта на Украине и нежелание признать серьезный дефицит демократической легитимности внутри собственных институтов — все это серьезно подорвало авторитет и привлекательность европейского проекта», — пояснила она.
При этом Джурджевич-Стаменковски также усомнилась в том, что «Европейский союз в данный момент, по крайней мере в обозримом будущем, действительно заинтересован в расширении». «Очевидно, что происходит переустройство и перераспределение сфер влияния, что неизбежно приведет к пересмотру существующих практик и механизмов внутри самого ЕС», — заметила она.
Полный текст интервью будет опубликован в 8:15 мск.