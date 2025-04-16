Депутат Зохреванд: конфликт с Ираном будет означать развал США

Иранский депутат ожидает, что ко второму раунду переговоров, Уиткофф прибудет с более структурированной и конкретной повесткой. Он также подчеркнул важность того, чтобы предложения американской стороны по вопросам доверия в ядерной сфере не пересекали границы, установленные Тегераном, и одновременно были реализуемыми с практической точки зрения.