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Депутат Зохреванд: конфликт с Ираном будет означать развал США

При этом отмечается, что позиция американской стороны значительно смягчилась в ходе самой встречи в Маскате.

Источник: Аргументы и факты

По мнению члена парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Абольфазла Зохреванда, обострение конфликта между Вашингтоном и Тегераном может привести к краху самих Соединённых Штатов.

Он обратил внимание на то, что, несмотря на жёсткую риторику Дональда Трампа и демонстративное давление перед переговорами в Омане, позиция американской стороны значительно смягчилась в ходе самой встречи в Маскате.

Зохреванд также отметил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, участвовавший во встрече, выразил удовлетворение тем, как Соединённым Штатам удалось продемонстрировать Ирану определённую гибкость.

Иранский депутат ожидает, что ко второму раунду переговоров, Уиткофф прибудет с более структурированной и конкретной повесткой. Он также подчеркнул важность того, чтобы предложения американской стороны по вопросам доверия в ядерной сфере не пересекали границы, установленные Тегераном, и одновременно были реализуемыми с практической точки зрения.

Ранее Зохреванд заявил, что РФ и КНР могут быть гарантами соглашения с США.