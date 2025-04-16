ЦАХАЛ: истребитель сбросил боеприпасы вблизи Газы из-за неисправности

Согласно заявлению, инцидент произошёл в районе населённого пункта Нир-Ицхак. Боеприпасы упали на открытую местность, пострадавших в результате происшествия нет. Представители ЦАХАЛ подчеркнули, что ситуация не представляла угрозы для гражданского населения.