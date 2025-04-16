ЦАХАЛ: истребитель сбросил боеприпасы вблизи Газы из-за неисправности

Израильский истребитель по технической причине непреднамеренно сбросил боеприпасы вблизи одного из населённых пунктов рядом с сектором Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Боеприпасы предназначались для удара по целям в анклаве, однако из-за неисправности оказались сброшены вне зоны боевых действий.
Согласно заявлению, инцидент произошёл в районе населённого пункта Нир-Ицхак. Боеприпасы упали на открытую местность, пострадавших в результате происшествия нет. Представители ЦАХАЛ подчеркнули, что ситуация не представляла угрозы для гражданского населения.
В настоящее время проводится внутреннее расследование, направленное на выяснение причин технического сбоя. Армия намерена установить все обстоятельства случившегося и принять меры для предотвращения подобных случаев в будущем.
Ранее сообщалось, что Израиль планирует расширить боевые действия в секторе Газа. Власти страны считают, что это единственный путь к окончанию боевых действий в секторе Газа.