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ЦАХАЛ: истребитель сбросил боеприпасы вблизи Газы из-за неисправности

Боеприпасы предназначались для удара по целям в анклаве.

Израильский истребитель по технической причине непреднамеренно сбросил боеприпасы вблизи одного из населённых пунктов рядом с сектором Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Боеприпасы предназначались для удара по целям в анклаве, однако из-за неисправности оказались сброшены вне зоны боевых действий.

Согласно заявлению, инцидент произошёл в районе населённого пункта Нир-Ицхак. Боеприпасы упали на открытую местность, пострадавших в результате происшествия нет. Представители ЦАХАЛ подчеркнули, что ситуация не представляла угрозы для гражданского населения.

В настоящее время проводится внутреннее расследование, направленное на выяснение причин технического сбоя. Армия намерена установить все обстоятельства случившегося и принять меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

Ранее сообщалось, что Израиль планирует расширить боевые действия в секторе Газа. Власти страны считают, что это единственный путь к окончанию боевых действий в секторе Газа.