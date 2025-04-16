Депутаты ЛДПР предложат изменить расчет компенсаций семьям погибших военных

Документ предлагает исключить из формулы расчета умершего военнослужащего или инвалида, чтобы повысить размер выплат для оставшихся членов семьи.
Сейчас действующее законодательство предусматривает, что компенсация делится на всех членов семьи, включая погибшего, что снижает сумму, получаемую каждым из живущих родственников. Это касается как случаев гибели военнослужащих или добровольцев при исполнении, так и смерти инвалидов, чье состояние связано с военной травмой или заболеванием.
Инициаторы проекта считают текущий порядок несправедливым, поскольку включение в расчет умершего человека необоснованно снижает выплаты для его близких. Законопроект направлен на устранение этой нормы и обеспечение более справедливого распределения компенсаций в пользу семей погибших.
Ранее Верховный суд уточнил, что не платившие алименты отцы не получат выплату за смерть на СВО.