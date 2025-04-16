Депутаты ЛДПР предложат изменить расчет компенсаций семьям погибших военных

Сейчас действующее законодательство предусматривает, что компенсация делится на всех членов семьи, включая погибшего, что снижает сумму, получаемую каждым из живущих родственников. Это касается как случаев гибели военнослужащих или добровольцев при исполнении, так и смерти инвалидов, чье состояние связано с военной травмой или заболеванием.