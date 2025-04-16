Трамп хочет выяснить, представляет ли импорт минералов угрозу для США

«В свете вышеуказанных рисков и реалий необходимо провести расследование… для определения того, представляет ли импорт переработанных критически важных минералов и их производных продуктов угрозу национальной безопасности», — говорится в указе.
Белый дом планирует провести «анализ искажающих эффектов хищнических экономических, ценовых и рыночных стратегий и практик манипуляции», якобы практикуемых зарубежными странами, которые экспортируют данные ресурсы в США.
Для снижения рисков национальной безопасности и роста добычи данных минералов в стране США могут прибегнуть к пошлинам, говорится в указе.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Китай приостановил экспорт редкоземельных металлов и магнитов и угрожает перекрыть поставки компонентов, имеющих решающее значение для автомобильной и аэрокосмической промышленности, военных подрядчиков по всему миру, что грозит «значительными последствиями для Соединенных Штатов и других стран».
Это произошло после того, как 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.
В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары. Затем обе стороны еще несколько раз повышали ставки, пока американская не достигла 145 процентов, а китайская — 125.
Пекин заявил, что никогда не смирится с давлением и запугиванием США, и пообещал принять решительные меры для защиты своих законных прав и интересов.