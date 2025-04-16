Принцу Гарри на Украине подарили русский пасхальный кулич

Ключевое отличие заключается в оформлении: классическая украинская пасхальная выпечка не покрывается белой глазурью, а украшается тестяной косичкой и крестом. На фотографиях же отчётливо видно, что принцу преподнесли именно русский вариант кулича с характерной белой сахарной помадкой. Этот, казалось бы, незначительный кулинарный нюанс вызвал оживленную дискуссию в сети.