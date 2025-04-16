Глава МИД Ирана Аракчи пригласил спецпосланника США Уиткоффа в Тегеран

По информации издания Israel Hayom, ссылающегося на осведомлённые источники, в ходе прошедших на прошлой неделе переговоров в Омане глава МИД Ирана Аббас Аракчи предложил спецпосланнику президента США по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу посетить Тегеран.
Уиткофф, в свою очередь, не отверг эту инициативу.
Ранее The Washington Post со ссылкой на представителей американской администрации сообщала, что визит в Иран со стороны спецпредставителя возможен при наличии соответствующего приглашения.
Встреча, прошедшая 12 апреля в Маскате, носила непрямой характер и, по словам Уиткоффа, отличалась конструктивным и положительным настроем сторон.
Между тем член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Абольфазл Зохреванд высказал мнение, что обострение конфликта между Вашингтоном и Тегераном может привести к краху самих Соединённых Штатов.