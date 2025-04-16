Депутат Зохреванд: Трамп считает переговоры с Ираном ключом к победе

Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает переговоры с Ираном как определяющий фактор своего успеха или провала на внешнеполитической арене. Об этом заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Абольфазл Зохреванд в интервью РИА Новости, комментируя подготовку ко второму раунду ирано-американских консультаций.
По мнению иранского политика, Трамп потерпел неудачу во многих международных инициативах, включая отношения с Канадой, Гренландией, Украиной, Китаем и даже ситуацию в секторе Газа. Он считает, что нынешняя администрация США оказалась в крайне затруднительном положении, и о реальном масштабе этих проблем может знать лишь узкий круг людей в окружении Трампа.
Зохреванд также подчеркнул, что попытка США развернуть «торговую войну» вызвала жесткий отпор со стороны Европы и Китая, а экономическая нестабильность коснулась как американской валюты, так и Израиля. Последний, по его мнению, играет роль стабилизатора доллара за счет поддержания напряженности. Всё это может привести к волне кризисов — как на Ближнем Востоке, так и внутри самих Соединённых Штатов.
Ранее член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Абольфазл Зохреванд высказал мнение, что обострение конфликта между Вашингтоном и Тегераном может привести к краху самих Соединённых Штатов.