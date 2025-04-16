Депутат Зохреванд: Трамп считает переговоры с Ираном ключом к победе

Зохреванд также подчеркнул, что попытка США развернуть «торговую войну» вызвала жесткий отпор со стороны Европы и Китая, а экономическая нестабильность коснулась как американской валюты, так и Израиля. Последний, по его мнению, играет роль стабилизатора доллара за счет поддержания напряженности. Всё это может привести к волне кризисов — как на Ближнем Востоке, так и внутри самих Соединённых Штатов.