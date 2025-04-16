Что сделано в областном центре за последние пять лет?

Самое время подвести итоги завершающейся пятилетки, которая прошла под управлением Руслана Болотова.
Деньги — основа любых проектов.
Бюджет города за пять лет вырос вдвое: с 21 миллиарда рублей в 2019 году до почти 42 миллиардов в 2024-м.
— Доходы на 2025 год на сегодняшний день чуть меньше — 40,4 миллиарда рублей. С учетом мартовской корректировки бюджет увеличился на 5,7 миллиарда рублей по сравнению с первоначально утвержденными цифрами. Это говорит о том, что мы системно и планомерно работаем в части реализации национальных проектов. В этом нас поддерживает федеральный центр, губернатор региона Игорь Кобзев и правительство Иркутской области. Рассчитываем, что это не последнее увеличение, — говорит Руслан Болотов.
Иркутск планомерно наращивал как собственные доходы, так и объем субсидий из регионального и федерального бюджетов за счет активного участия в государственных программах и национальных проектах. Если в 2019 году Иркутск вошел в три национальных проекта, то в 2024-м — уже в 5.
10 тысяч новоселов.
Один из самых важных для Иркутска и его жителей национальных проектов — это «Жилье и городская среда». С его помощью за пять лет из аварийного жилья в новые квартиры переехали более двух тысяч семей — 5,5 тысячи человек. Под эту задачу из федерального Фонда развития территорий, регионального и городского бюджетов было выделено 6,6 млрд рублей.
При этом сам Иркутск потратил около 2,7 миллиарда. Ведь, чтобы соблюсти темпы расселения, городу пришлось использовать различные инструменты, включая покупку готового жилья. А поскольку расчетная стоимость квадратного метра, установленная федеральным центром для программы расселения ветхого и аварийного жилья, долгое время значительно отставала от реальной, то разницу приходилось восполнять из городского бюджета.
Чтобы оптимизировать расходы, город наряду с покупкой строил жилье с нуля. Специально под эти цели в микрорайоне Ново-Ленино возвели целый жилой район — Эволюция. Восемь блок-секций на 679 квартир уже приняли своих новоселов. В ближайший месяц будут введены в эксплуатацию еще две блок-секции, и горожане получат ключи еще от 170 квартир.
— И мы будем продолжать эту практику. Не так давно муниципалитет заключил контракт на строительство нового ЖК на улице Ярославского. В нем предусмотрено 402 квартиры для переселения иркутян из ветхого жилья, — отметил Руслан Болотов.
Кроме того, иркутские власти привлекли к расселению аварийного и ветхого жилья инвесторов-застройщиков. По условиям городской программы развития застроенных территорий, Иркутск на льготных условиях предоставляет строительным компаниям земельные участки под ветхими домами, а застройщики переселяют людей за свой счет, сносят развалюхи и на их месте возводят новое жилье. С помощью этого механизма ещё четыре тысячи человек смогли переехать в комфортабельные новостройки без затрат из бюджета.
— С другой стороны, такой механизм позволяет развивать строительную отрасль, благоустраивать прилегающие пространства, предусматривать места для дальнейшего размещения социальных объектов, — подчеркнул мэр.
Больше школ, детсадов, спортцентров!
За пять лет в Иркутске открылись девять новых социальных объектов: четыре детских сада, дополнительные учебные блоки при трех школах и два спортивных комплекса. А еще три объекта прошли капитальный ремонт.
Так, в 2020-м открыли детский сад на улице Сосновой в микрорайоне Первомайском. Его построили по национальному проекту «Демография». В 2021-м — физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт» в Ново-Ленино. Средства на него изыскали в региональном и городском бюджетах.
В 2022 году распахнул двери крытый каток «Иркутск» в микрорайоне Университетском. Здесь юные горожане занимаются хоккеем и фигурным катанием. В этом же году первых воспитанников принял новый детский сад на 220 мест в микрорайоне Лесном.
А в 2023 году в микрорайоне Эволюция Ленинского округа ввели в эксплуатацию детсад «Мамонтенок», тоже на 220 ребятишек. Ещё один садик строители сдали в прошлом году в районе Нижней Лисихи — с апреля он принимает детей.
Также в 2022-м начались занятия в новом блоке начальных классов школы № 14 на 500 мест. В 2023-м сдали блок школы № 57 и в 2024-м — школы № 53.
Как не раз подчеркивал Руслан Болотов, возведение дополнительных модулей на территории действующих школ — это хорошее решение в условиях острой нехватки земли под новые учебные заведения. Таким образом, город получил больше тысячи дополнительных мест.
Тем временем продолжается возведение школы на 1550 мест на улице Ярославского. Срок сдачи объекта — конец 2025 года. Началось строительство школы на 1225 мест в микрорайоне Союз. Готовится к сдаче новый блок начальной школы № 75 на 200 мест на улице Академической.
— За минувшие годы мы столкнулись со сложностями, вызванными пандемией, введением седьмой подзоны приаэродромной территории, необязательностью подрядчиков. Практически отсутствовал задел для новых социальных строек: не было готовых документов для участия в федеральных программах. Но совместными усилиями с региональным правительством, федеральными властями, с компаниями-застройщиками мы смогли переломить ситуацию, — подчеркнул Руслан Болотов.
К сегодняшнему дню Иркутск подготовил документацию для почти 20 объектов — детсадов, школ, физкультурно-оздоровительных комплексов.
— А после того как закончатся судебные разбирательства с подрядчиком, город возобновит работы на стройплощадке школы на улице Багратиона, — добавил мэр.
Красота и безопасность идут рука об руку.
Состояние дорог в Иркутске — один из тех вопросов, который всегда волнует жителей. И городские власти неизменно уделяют ему максимум внимания.
Сто двадцать километров — столько дорог было отремонтировано в Иркутске за прошедшую пятилетку. И речь идет не просто о перекладке асфальта. По словам мэра Иркутска Руслана Болотова, при ремонте дорог используется комплексный подход: меняют не только покрытие, но и обустраивают тротуары, газоны, устанавливают новые бордюры, ограждения, тактильную плитку для слабовидящих пешеходов, монтируют освещение, остановочные пункты. Также стараются менять коммуникации, расположенные под дорожным полотном: теплотрассы, ливневку, электросети.
Этому способствовало создание Проектного офиса дорожной деятельности Иркутска. Теперь подрядчики получают более качественно проработанную проектную документацию, а мэрия может контролировать каждый этап работ и эффективно синхронизировать разные организации, которые занимаются объектами.
— Особенно отмечу, что мы разработали единую технологическую карту. Документ четко регламентирует порядок действий подрядных организаций, там прописаны общие подходы и стандарты качества, методики и схемы, — подчеркнул Руслан Болотов.
Все работы ведутся по проекту «Безопасные качественные дороги», который с этого года вошел в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни». Напомним, его цель — не просто комфорт и эстетика, а прежде всего безопасность уличной сети, снижение аварийности на дорогах. А в итоге — сохраненные жизни.
С каждым годом объем ремонта на дорогах города растет. Если в 2020-м работы выполнили на 22 участках протяженностью почти 26 километров, то в 2024 году — на 26 участках, более 28 километров.
Преобразились улицы и в центре города, и на его окраинах. Большое внимание городские власти теперь уделяют дорогам частного сектора. По заявкам жителей и депутатов обустроили сотни участков: исправляли профиль основания, отсыпали проезжую часть, укладывали асфальт.
Цель на перспективу — выйти на ежегодный ремонт 80 километров дорог, чтобы поддерживать нормативное состояние всей городской уличной сети.
— И, конечно, качество ремонта контролируем на каждом этапе совместно с сотрудниками Росавтодора, министерства строительства и дорожного хозяйства области, ГАИ. Напомню: гарантийный срок использования дорог — пять лет. Но мы видим, что количество дефектов, устраняемых в рамках гарантийных обязательств, сократилось: качество ремонта выросло, — сообщил мэр Иркутска.
Инженерный каркас «на вырост».
Раз речь зашла о масштабных проектах, то нельзя обойти вниманием коммунальную инфраструктуру города. Завершение реконструкции очистных сооружений на правом берегу Ангары и подготовка к началу работ на левом. Тепловой луч. Модернизация водоснабжения и канализования. Иркутск получил новый инженерный каркас, который выводит развитие города на новый уровень.
Тепловой луч — более 5,5 километра трубопровода, две перекачивающие насосные станции, семь тепловых пунктов — соединит предместья Рабочее и Радищева с Ново-Иркутской ТЭЦ, позволит закрыть целый ряд устаревших котельных и существенно снизить количество выбросов в атмосферу. А главное, он открывает грандиозные возможности для жилого и социального строительства. Более миллиона квадратных метров появится со временем в областном центре благодаря модернизации теплоснабжения этой части города.
Объем государственных инвестиций в строительство магистрали составил 4,6 миллиарда рублей. Это средства инфраструктурного бюджетного кредита. Иркутск — один из первых среди городов страны, сумевший его получить, в том числе благодаря слаженной работе с региональным правительством и поддержке губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
Строительство началось в октябре 2023 года, а завершиться должно в этом году. Это очень сжатые сроки для столь серьезного сооружения. Параллельно с тепловым лучом в створе тех же самых улиц завершится реконструкция напорных трубопроводов от улицы Фучика до КОС правого берега и укладка коллектора от Космического переулка — через Ушаковскую — до улицы Детской. Новые трубопроводы позволят разгрузить существующую инфраструктуру и повысить качество коммунальных услуг в городе.
И, конечно же, напомним, что в прошлом году подошла к концу реконструкция правобережных очистных. Город получил современный комплекс, построенный по мировым стандартам, применяющий самые экологичные на сегодняшний день технологические решения. А мощность очистных сооружений выросла с первоначальных 130 до 220 тысяч кубометров в сутки. Это не только закрывает нынешние потребности города, но и дает задел на перспективу нескольких десятилетий.
В общей сложности на проект было выделено более 15,2 миллиарда рублей из бюджетов различных уровней. И его успех стал серьезным аргументом в диалоге с федеральным центром относительно финансирования новых масштабных проектов — например, модернизации очистных сооружений на левом берегу. Их производительность будет увеличена со 170 до 255 тысяч кубометров в сутки. Проектная документация уже получила положительное заключение Госэкспертизы. Работы «на земле» должны начаться в следующем году.
От маленьких скверов до единой набережной.
Но, конечно, город — это не только дороги, трубы и дома. Это прежде всего среда для жизни. И важно, чтобы она была комфортной для горожан всех возрастов и интересов, приятной глазу, радовала.
— Иркутск ежегодно принимает участие в федеральной программе по благоустройству. Благодаря этому мы меняем облик нашего города, делаем его красивее, уютнее и современнее, — отметил мэр Руслан Болотов.
С федеральной поддержкой за прошедшие пять лет более 70 общественных пространств Иркутска получили новую жизнь. Это маленькие скверы во дворах и целые парки.
Одним из крупнейших проектов стал Парк Комсомольский в Иркутске-II. Его изюминка — Аллея авиаторов в виде взлетной полосы с подсветкой и малыми архитектурными формами на авиационную тему. Площадь локации — около трех гектаров, поэтому работы велись в три этапа с 2022-го по 2024 год. В парке проложили тропинки, уложили плитку, разбили газоны, установили светильники, скамейки, качели-перголы. Появились большая велодорожка вдоль всей территории и сцена в центре, площадка для выгула собак.
Спорт-парк на берегу реки Ушаковки стал уникальным сооружением не только для Иркутска. Он был включен в федеральный реестр лучших практик благоустройства 2023 года, утвержденный Минстроем России. Его площадь — 1,5 тысячи квадратных метров. Это самый большой скейт-парк в Сибири. И, в отличие от большинства конструкций для экстремального катания, выполнен не из дерева, а из бетона, причем особой, высокопрочной марки. На разработку проекта и строительство подрядчик привлек специалистов из Москвы, которые сами занимаются скейтбордингом и отлично понимают все нюансы подобных сооружений. Здесь построили три зоны для разных видов катания: памп-трек, боул и скейт-плаза. И, надо сказать, старания авторов проекта местные любители экстремального спорта оценили по достоинству: бывший пустырь теперь не пустует ни одного погожего дня.
В центре города реконструировали Нижнюю набережную. Двухуровневый променад от вечного огня до устья Ушаковки построили к юбилею Иркутска в 2010—2011 годах. За десять лет территория, как говорится, «устала»: выявились строительные дефекты, плитка требовала замены, над озеленением тоже следовало поработать. Город серьезно подошел к задаче: привели в порядок ограждения и смонтировали новые опоры для фонарей, переложили плитку, разбили клумбы, добавили зеленых посадок, на нижнем ярусе заменили облицовку подпорных стен причальной части, установили удобные скамейки со спинками, для любителей активных видов спорта сделали отдельную дорожку.
Перечислять значимые проекты благоустройства городских пространств можно долго: вспомнить и падь Долгую между Университетским и Первомайским, и сквер «Ирис» на Синюшиной горе, и лесопарк в Зеленом, и бульвар Постышева… Важно, что все эти объекты попали в программу реконструкции по выбору иркутян.
Вовлечению горожан в управление Иркутском, в его развитие уделяется особое внимание. Через разнообразные программы — «Миллион на добрые дела», «Народные инициативы», «Есть решение», — через депутатский фонд (средства, которые депутаты городской думы могут направлять на решение вопросов вверенной им территории, ориентируясь на обращения граждан) иркутяне могут определять, каким они хотят видеть улицы и дворы. Так что люди с полным правом могут сказать: «Это МОЙ город, я сделал его таким».
С мечтой о будущем.
Безусловно, вклад любого мэра в развитие доверенного ему города следует определять не только по текущим делам, но и по тому заделу, который он спланировал на годы вперед. И здесь Иркутску есть чем отметиться.
Так, за минувшие пять лет в Иркутске созданы проекты будущего преобразования дорожной сети Иркутска. На финишный этап вышла разработка Байкальской и Лермонтовской транспортных развязок, которые позволят разгрузить одни из самых сложных участков дорожного движения. Документы по Байкальской развязке планируют отправить в Главгосэкспертизу в мае, а по Лермонтовской — в августе. Проектов такого масштаба Иркутск не помнит, наверное, со времен строительства Академического моста.
— Одна из ключевых задач, которая перед нами стоит, — укрепление транспортного каркаса. Масштабные проекты строительства Байкальской и Лермонтовской развязок сложные технически, но их реализация откроет новые перспективы для областного центра, — уверен Руслан Болотов.
Мэрия Иркутска вплотную подошла к воплощению давней мечты горожан — единой набережной от плотины ГЭС до Ушаковки. Это около 11 километров непрерывной прогулочной зоны. Проект условно разделен на шесть частей, многие из которых требуют не только благоустройства, но и предварительного берегоукрепления. В прошлом году из Госэкспертизы вышли документы на первый участок — Цесовскую набережную, был выбран подрядчик на берегоукрепительные работы. Буквально на днях был утвержден проект берегоукрепления на участке от плотины ГЭС до бульвара Постышева в Иркутске. Работы запланированы на 2026−2028 годы.
В прошлом году городские власти заключили контракт с инжиниринговой компанией на подготовку проекта реконструкции трамвайных путей на центральных улицах Иркутска. Разработчикам предстоит создать транспортную модель центральной части города (с учетом общественного и личного транспорта, пешеходных потоков) с анализом расположения остановок, состояния транспортной инфраструктуры и предложениями вариантов оптимизации общественного транспорта на 5−10 лет вперед, в которых свое место должен найти городской трамвай.
Такие проекты будут менять облик Иркутска, делать его привлекательнее для жизни и для инвестиций, а главное, будут укреплять веру иркутян в свое будущее здесь. Ведь города, как и люди, живут не только сиюминутными делами дня сегодняшнего, но и мечтой о дне завтрашнем.