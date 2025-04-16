Что сделано в областном центре за последние пять лет?

Спорт-парк на берегу реки Ушаковки стал уникальным сооружением не только для Иркутска. Он был включен в федеральный реестр лучших практик благоустройства 2023 года, утвержденный Минстроем России. Его площадь — 1,5 тысячи квадратных метров. Это самый большой скейт-парк в Сибири. И, в отличие от большинства конструкций для экстремального катания, выполнен не из дерева, а из бетона, причем особой, высокопрочной марки. На разработку проекта и строительство подрядчик привлек специалистов из Москвы, которые сами занимаются скейтбордингом и отлично понимают все нюансы подобных сооружений. Здесь построили три зоны для разных видов катания: памп-трек, боул и скейт-плаза. И, надо сказать, старания авторов проекта местные любители экстремального спорта оценили по достоинству: бывший пустырь теперь не пустует ни одного погожего дня.