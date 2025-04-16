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В Думе предложили увеличить выплаты семьям погибших военнослужащих

Группа депутатов от ЛДПР внесла в Государственную думу законопроект, предполагающий изменение порядка расчета ежемесячной денежной компенсации членам семей погибших военнослужащих, сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Согласно инициативе, выплаты предлагается определять без учета самого погибшего при подсчете числа членов семьи, на которых делится установленная сумма. В действующем законодательстве компенсация распределяется поровну между всеми членами семьи, включая умершего военнослужащего. Авторы инициативы считают, что исключение погибшего из расчета позволит увеличить размер выплаты на каждого получателя.

В марте президент России Владимир Путин поручил распространить такие выплаты на совершеннолетних детей погибших военнослужащих. Помимо этого, правительство должно было до 7 апреля представить предложения по защите выплат, положенных несовершеннолетним.