В Думе предложили увеличить выплаты семьям погибших военнослужащих

Согласно инициативе, выплаты предлагается определять без учета самого погибшего при подсчете числа членов семьи, на которых делится установленная сумма. В действующем законодательстве компенсация распределяется поровну между всеми членами семьи, включая умершего военнослужащего. Авторы инициативы считают, что исключение погибшего из расчета позволит увеличить размер выплаты на каждого получателя.