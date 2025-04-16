Сын Нетаньяху послал Макрона из-за решения по Палестине

Ранее Биньямин Нетаньяху провёл телефонный разговор с Эмманюэлем Макроном, в котором выразил своё решительное несогласие с предложением о создании суверенного государства Палестина. Он обосновал свою позицию тем, что такая страна может стать «базой для иранского терроризма».