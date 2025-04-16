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Глава Еврокомиссии сделала громкое заявление: Запада больше нет

Фон дер Ляйен: Запад в привычном понимании прекратил существование.

Источник: Комсомольская правда

Тот Запад, каким его знал весь мир, прекратил свое существование. Такое заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, указав, что это произошло после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

«Запада, каким мы его знали, больше не существует», — сказала глава ЕК в интервью изданию Zeit.

Фон дер Ляйен заявила, что главы государств и правительств со всего мира предпринимают шаги для расширения торговых и иных связей с Европой.

«Европа известна своей предсказуемостью и надежностью, что теперь снова стало восприниматься как нечто очень ценное», — сказала глава Еврокомиссии, отметив, что это возлагает на ЕС огромную ответственность.

Ранее бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что Европа может уйти из-под влияния Вашингтона из-за ужесточения Белым домом антироссийских санкций и желания США причинить вред Москве.

Как политика Трампа может повлиять на мировую экономику и на Россию, читайте здесь на KP.RU.