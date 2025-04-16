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Пентагон: США регулярно перераспределяют силы в зависимости от потребностей

США регулярно проводят перераспределение войск, ориентируясь на текущие оперативные задачи и изменяющиеся обстоятельства.

Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны США прокомментировало информацию о возможном сокращении американского военного контингента в Сирии, подчеркнув, что перемещения сил являются частью стандартной практики.

Как сообщили в ведомстве РИА Новости, США регулярно проводят перераспределение войск, ориентируясь на текущие оперативные задачи и изменяющиеся обстоятельства.

По словам представителей Пентагона, подобные манёвры отражают гибкость оборонной стратегии США и их готовность быстро реагировать на новые вызовы в сфере безопасности в любом регионе мира.

Ранее телеканал CBS News сообщил о планах Вашингтона частично вывести свои силы из Сирии, сократив численность контингента и сосредоточив оставшихся военных на ограниченном количестве баз.

Между тем стало известно, что США возобновят несколько программ помощи USAID. Восстановление программ затронет Ливан, Сирию, Сомали, Иорданию, Ирак и Эквадор.