Пентагон: США регулярно перераспределяют силы в зависимости от потребностей

Министерство обороны США прокомментировало информацию о возможном сокращении американского военного контингента в Сирии, подчеркнув, что перемещения сил являются частью стандартной практики.
Как сообщили в ведомстве РИА Новости, США регулярно проводят перераспределение войск, ориентируясь на текущие оперативные задачи и изменяющиеся обстоятельства.
По словам представителей Пентагона, подобные манёвры отражают гибкость оборонной стратегии США и их готовность быстро реагировать на новые вызовы в сфере безопасности в любом регионе мира.
Ранее телеканал CBS News сообщил о планах Вашингтона частично вывести свои силы из Сирии, сократив численность контингента и сосредоточив оставшихся военных на ограниченном количестве баз.
Между тем стало известно, что США возобновят несколько программ помощи USAID. Восстановление программ затронет Ливан, Сирию, Сомали, Иорданию, Ирак и Эквадор.