Путин потребовал привести дорожные нормативы в соответствие со здравым смыслом

Путин указал на необходимость исполнять решения в соответствии с законом или вовсе отменить их. В качестве примера он привёл установки отбойников и шумопоглощающих щитов прямо посреди улиц.
«Надо привести это всё в соответствии со здравым смыслом», — сказал президент.
Глава государства также добавил, что исполнительная власть должна чётко видеть ожидания и желания людей.
Как сообщал Life.ru, Путин провёл заседание президиума Госсовета в формате видеоконференции, где обсуждали развитие инфраструктуры. На встрече акцент сделали на улучшении условий жизни граждан. Обсудили вопросы модернизации жилищных условий, развитие муниципальной инфраструктуры и общественных пространств, повышение качества ЖКУ, расширение дорожной сети и оптимизацию работы общественного транспорта.