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Сербский министр назвала бессмысленным вступление страны в ЕС: и вот почему

Министр Джурджевич-Стаменковски: Вступление Сербии в ЕС теряет смысл.

Источник: Комсомольская правда

Сербский министр Милица Джурджевич-Стаменковски заявила, что вступление страны в ЕС теряет смысл. По мнению министра, ЕС сталкивается с серьезными вызовами и находится в глубоком кризисе.

«Я считаю, что текущая политика ЕС переживает глубокий кризис и сталкивается с серьезными вызовами. ЕС необходимо серьезно переосмыслить свои нынешние политические позиции и четко определить свой будущий подход к странам, стремящимся к полноправному членству», — сказала Джурджевич-Стаменковски в интервью ТАСС, добавив, что Брюсселю необходимо избавиться от политики двойных стандартов, протекционизма и пренебрежения к национальным интересам.

Милица Джурджевич-Стаменковски в Сербии возглавляет министерство по вопросам семьи и демографии.

Накануне вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Белград не станет воевать с Россией ради вступления в Евросоюз.

Ранее вице-премьер российского правительства Алексей Оверчук сравнил стремление Армении вступить в ЕС с покупкой билета на Титаник, трагедия которого остается самым известным кораблекрушением в истории человечества.