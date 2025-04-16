Сербский министр назвала бессмысленным вступление страны в ЕС: и вот почему

«Я считаю, что текущая политика ЕС переживает глубокий кризис и сталкивается с серьезными вызовами. ЕС необходимо серьезно переосмыслить свои нынешние политические позиции и четко определить свой будущий подход к странам, стремящимся к полноправному членству», — сказала Джурджевич-Стаменковски в интервью ТАСС, добавив, что Брюсселю необходимо избавиться от политики двойных стандартов, протекционизма и пренебрежения к национальным интересам.