Урсула фон дер Ляйен объявила о конце эпохи традиционного Запада

Контекстом для этих заявлений стали недавние решения администрации Трампа о введении системы «взаимных» пошлин. Сначала 2 апреля были установлены базовые 10% тарифы на импорт из 185 стран, а с 9 апреля для 57 государств ввели повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита США. Однако уже в день вступления в силу новых мер Трамп объявил о 90-дневном моратории на повышенные пошлины для большинства стран (кроме Китая), сославшись на готовность партнёров к переговорам.