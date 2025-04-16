Министр Сербии по вопросам семьи заявила о глубоком кризисе в ЕС

В середине марта вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что его страна вряд ли когда-либо станет членом Евросоюза. Замглавы правительства подчеркнул, что указанный вопрос необходимо обсуждать всем политическим партиям и гражданам. Он добавил, что президент Сербии Александр Вучич планирует вынести на референдум вопрос о том, желает ли республика стать частью БРИКС или ЕС в ближайшие два-три года.