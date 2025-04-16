Министр Сербии по вопросам семьи заявила о глубоком кризисе в ЕС

Евросоюз переживает глубокий кризис и сталкивается с серьёзными вызовами, в связи с чем вступление Сербии в ЕС теряет смысл, заявила министр по вопросам семьи и демографии Сербии Милица Джурджевич-Стаменковски.
Она напомнила, что Белград запустил процесс евроинтеграции, когда идея членства в этом объединении была более привлекательной.
«Постоянное настаивание ЕС на введении санкций и конфронтации с РФ, уклонение от рациональных решений в отношении конфликта на Украине и нежелание признать серьезный дефицит демократической легитимности внутри собственных институтов — все это серьезно подорвало авторитет и привлекательность европейского проекта», — сказала глава ведомства в интервью ТАСС.
Джурджевич-Стаменковски считает, что Брюсселю следует пересмотреть свои политические позиции и обозначить новый подход к странам, желающим вступления в ЕС. Она пояснила, что расширение Евросоюза становится крайне сомнительным процессом, если объединение будет и дальше идти курсом двойных стандартов и протекционизма, пренебрегая национальными интересами государств-членов.
Министр выразила сомнение в том, что Брюссель действительно заинтересован в укрупнении содружества. По словам главы ведомства, сейчас происходит переустройство и перераспределение сфер влияния, что неминуемо повлияет на существующие методы и механизмы внутри ЕС.
Напомним, в середине февраля министр иностранных дел Сербии Марко Джурич отметил, что вступление в ЕС остаётся стратегической целью и ключевым направлением внешней политики страны. Он уточнил, что, согласно планам, необходимые реформы завершатся к концу 2026 года.
В середине марта вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что его страна вряд ли когда-либо станет членом Евросоюза. Замглавы правительства подчеркнул, что указанный вопрос необходимо обсуждать всем политическим партиям и гражданам. Он добавил, что президент Сербии Александр Вучич планирует вынести на референдум вопрос о том, желает ли республика стать частью БРИКС или ЕС в ближайшие два-три года.