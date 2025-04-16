Германия не скрывает заботы о бывших нацистах: им открыто платят деньги из госбюджета

«Позиция Берлина по этому вопросу сводится к тому, что если сегодня бывшие члены СС и получают упомянутые платежи, то это происходит по причине ущерба, нанесенного их здоровью в период несения воинской службы, а не принадлежности к СС», — объяснил Нечаев в интервью изданию «Известия».