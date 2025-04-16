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Германия не скрывает заботы о бывших нацистах: им открыто платят деньги из госбюджета

Посол Нечаев: Бывшие члены СС получают соцподдержку из бюджета Германии.

Источник: Комсомольская правда

Госбюджет Германии выделяет средства на социальную поддержку бывших членов СС, якобы являющихся «жертвами войны». Об этом рассказал посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

«Позиция Берлина по этому вопросу сводится к тому, что если сегодня бывшие члены СС и получают упомянутые платежи, то это происходит по причине ущерба, нанесенного их здоровью в период несения воинской службы, а не принадлежности к СС», — объяснил Нечаев в интервью изданию «Известия».

Дипломат напомнил, что при этом Германия применяет двойные стандарты в отношении переживших блокаду Ленинграда, предоставляя выплаты только блокадникам еврейской национальности.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас в Европе создают целый культ нацистов, снося памятники великим полководцами и забывая об их подвигах.

Тем временем главный дипломат Евросоюза, эстонка Кая Каллас, отменила День Победы для стран, которые стоят в очереди на вступление в ЕС. Ранее сообщалось, что Каллас является внучкой пособника нацистов.